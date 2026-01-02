Altavilla Silentina, divampa incendio dal termocamino: paura per due coniugi

Paura nella tarda mattinata di oggi in località Falagato di Altavilla Silentina dove un incendio, divampato dal termocamino, ha danneggiato parte dell’abitazione. L’incendio, che ha portato l’ambiente giorno della casa a riempirsi di fumo, si è verificato mentre marito e moglie, proprietari dell’abitazione, erano all’interno dell’abitazione insieme a dei parenti con disabilità, questo ha allarmato ulteriormente la coppia che, resisi conto della pericolosità di quanto stava accadendo, hanno, immediatamente, chiesto aiuto.

Gli interventi

Sul posto è giunto Luigi Carrozza, dell’Agenzia di Sicurezza Cobra Security che si è attivato per spegnere l’incendio e sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale. Subito sono stati allertati i Vigili del Fuoco che hanno effettuato tutte le operazioni del caso, garantendo sicurezza ai presenti e allo stabile.

Danni alle pareti

Diversi i mobili danneggiati insieme alla parete del termocamino, ma per fortuna i due coniugi non hanno riportato danni da intossicazione da fumo, sul posto, a verificare il loro stato di salute, è giunto anche il personale sanitario del 118 con l’ambulanza.