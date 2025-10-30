Almanacco del 30 ottobre: nasceva oggi Diego Armando Maradona. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 30 Ottobre è il 303º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 62 giorni alla fine dell’anno. In questa data si intrecciano eventi storici significativi, nascite e scomparse di figure emblematiche, celebrazioni religiose e ricorrenze internazionali che invitano alla riflessione.
Santi celebrati il 30 Ottobre
- San Germano di Capua, vescovo del VI secolo, noto per aver salvato la città di Capua dall’assedio dei Goti
- San Gerardo di Potenza, vescovo e patrono della città lucana
- Beato Angelo d’Acri, frate cappuccino e predicatore instancabile
- San Teonesto, vescovo e martire
- Santi Claudio, Luperco e Vittorico, martiri di León
Nati il 30 Ottobre
- John Adams (1735), secondo presidente degli Stati Uniti
- Alfred Sisley (1839), pittore impressionista britannico
- Ezra Pound (1885), poeta e critico letterario statunitense
- Diego Armando Maradona (1960), calciatore argentino, icona mondiale del calcio
- Linus (1957), conduttore radiofonico italiano, direttore artistico di Radio Deejay
Morti il 30 Ottobre
- Poggio Bracciolini (1459), umanista e segretario apostolico
- Jean Henri Dunant (1910), fondatore della Croce Rossa e primo Nobel per la pace
- Rachele Guidi (1979), vedova di Benito Mussolini
Eventi storici del 30 Ottobre
- 1137: Battaglia di Rignano, le truppe di Ruggero II di Sicilia vengono sconfitte da una coalizione normanno-tedesca
- 1470: Enrico VI d’Inghilterra torna sul trono grazie al sostegno del conte di Warwick
- 1831: Nat Turner, schiavo fuggitivo, viene catturato dopo aver guidato la più sanguinosa rivolta degli schiavi negli Stati Uniti
- 1864: Fine della seconda guerra dello Schleswig tra Danimarca e Prussia
- 1890: Inaugurazione del Gran Caffè Gambrinus a Napoli, luogo simbolo della cultura partenopea
- 1905: Lo zar Nicola II concede la costituzione russa e istituisce la Duma
- 1963: Ferruccio Lamborghini fonda la casa automobilistica che porta il suo nome
Giornata mondiale del 30 Ottobre
- Giornata mondiale dell’ortopedia, dedicata alla prevenzione e cura delle patologie muscolo-scheletriche
Curiosità sui nati il 30 Ottobre
- John Adams fu tra i padri fondatori degli Stati Uniti e primo presidente a risiedere nella Casa Bianca.
- Alfred Sisley, pur essendo britannico, visse e dipinse in Francia, contribuendo alla nascita dell’Impressionismo.
- Ezra Pound fu figura centrale del modernismo letterario, ma la sua adesione al fascismo ne oscurò la reputazione.
- Diego Maradona nacque a Lanús, in Argentina, e con il Napoli vinse due scudetti, diventando leggenda in Italia.
- Linus ha rivoluzionato la radio italiana con uno stile diretto e innovativo, influenzando generazioni di ascoltatori.
Citazione del giorno
“Un uomo non è mai così grande come quando si inginocchia per aiutare un bambino.” — Jean Henri Dunant
