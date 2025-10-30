Almanacco del 30 ottobre: nasceva oggi Diego Armando Maradona. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 30 Ottobre è il 303º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 62 giorni alla fine dell’anno. In questa data si intrecciano eventi storici significativi, nascite e scomparse di figure emblematiche, celebrazioni religiose e ricorrenze internazionali che invitano alla riflessione.

Santi celebrati il 30 Ottobre

San Germano di Capua, vescovo del VI secolo, noto per aver salvato la città di Capua dall’assedio dei Goti

San Gerardo di Potenza, vescovo e patrono della città lucana

Beato Angelo d’Acri, frate cappuccino e predicatore instancabile

San Teonesto, vescovo e martire

Santi Claudio, Luperco e Vittorico, martiri di León

Nati il 30 Ottobre

John Adams (1735), secondo presidente degli Stati Uniti

Alfred Sisley (1839), pittore impressionista britannico

Ezra Pound (1885), poeta e critico letterario statunitense

Diego Armando Maradona (1960), calciatore argentino, icona mondiale del calcio

Linus (1957), conduttore radiofonico italiano, direttore artistico di Radio Deejay

Morti il 30 Ottobre

Poggio Bracciolini (1459), umanista e segretario apostolico

Jean Henri Dunant (1910), fondatore della Croce Rossa e primo Nobel per la pace

Rachele Guidi (1979), vedova di Benito Mussolini

Eventi storici del 30 Ottobre

1137: Battaglia di Rignano, le truppe di Ruggero II di Sicilia vengono sconfitte da una coalizione normanno-tedesca

1470: Enrico VI d’Inghilterra torna sul trono grazie al sostegno del conte di Warwick

1831: Nat Turner, schiavo fuggitivo, viene catturato dopo aver guidato la più sanguinosa rivolta degli schiavi negli Stati Uniti

1864: Fine della seconda guerra dello Schleswig tra Danimarca e Prussia

1890: Inaugurazione del Gran Caffè Gambrinus a Napoli, luogo simbolo della cultura partenopea

1905: Lo zar Nicola II concede la costituzione russa e istituisce la Duma

1963: Ferruccio Lamborghini fonda la casa automobilistica che porta il suo nome

Giornata mondiale del 30 Ottobre

Giornata mondiale dell’ortopedia, dedicata alla prevenzione e cura delle patologie muscolo-scheletriche

Curiosità sui nati il 30 Ottobre

John Adams fu tra i padri fondatori degli Stati Uniti e primo presidente a risiedere nella Casa Bianca.

Alfred Sisley, pur essendo britannico, visse e dipinse in Francia, contribuendo alla nascita dell’Impressionismo.

Ezra Pound fu figura centrale del modernismo letterario, ma la sua adesione al fascismo ne oscurò la reputazione.

Diego Maradona nacque a Lanús, in Argentina, e con il Napoli vinse due scudetti, diventando leggenda in Italia.

Linus ha rivoluzionato la radio italiana con uno stile diretto e innovativo, influenzando generazioni di ascoltatori.

Citazione del giorno

“Un uomo non è mai così grande come quando si inginocchia per aiutare un bambino.” — Jean Henri Dunant

