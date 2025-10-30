Almanacco del 30 ottobre: nasceva oggi Diego Armando Maradona. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Diego Armando Maradona

Il 30 Ottobre è il 303º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 62 giorni alla fine dell’anno. In questa data si intrecciano eventi storici significativi, nascite e scomparse di figure emblematiche, celebrazioni religiose e ricorrenze internazionali che invitano alla riflessione.

Santi celebrati il 30 Ottobre

  • San Germano di Capua, vescovo del VI secolo, noto per aver salvato la città di Capua dall’assedio dei Goti
  • San Gerardo di Potenza, vescovo e patrono della città lucana
  • Beato Angelo d’Acri, frate cappuccino e predicatore instancabile
  • San Teonesto, vescovo e martire
  • Santi Claudio, Luperco e Vittorico, martiri di León

Nati il 30 Ottobre

  • John Adams (1735), secondo presidente degli Stati Uniti
  • Alfred Sisley (1839), pittore impressionista britannico
  • Ezra Pound (1885), poeta e critico letterario statunitense
  • Diego Armando Maradona (1960), calciatore argentino, icona mondiale del calcio
  • Linus (1957), conduttore radiofonico italiano, direttore artistico di Radio Deejay

Morti il 30 Ottobre

  • Poggio Bracciolini (1459), umanista e segretario apostolico
  • Jean Henri Dunant (1910), fondatore della Croce Rossa e primo Nobel per la pace
  • Rachele Guidi (1979), vedova di Benito Mussolini

Eventi storici del 30 Ottobre

  • 1137: Battaglia di Rignano, le truppe di Ruggero II di Sicilia vengono sconfitte da una coalizione normanno-tedesca
  • 1470: Enrico VI d’Inghilterra torna sul trono grazie al sostegno del conte di Warwick
  • 1831: Nat Turner, schiavo fuggitivo, viene catturato dopo aver guidato la più sanguinosa rivolta degli schiavi negli Stati Uniti
  • 1864: Fine della seconda guerra dello Schleswig tra Danimarca e Prussia
  • 1890: Inaugurazione del Gran Caffè Gambrinus a Napoli, luogo simbolo della cultura partenopea
  • 1905: Lo zar Nicola II concede la costituzione russa e istituisce la Duma
  • 1963: Ferruccio Lamborghini fonda la casa automobilistica che porta il suo nome

Giornata mondiale del 30 Ottobre

  • Giornata mondiale dell’ortopedia, dedicata alla prevenzione e cura delle patologie muscolo-scheletriche

Curiosità sui nati il 30 Ottobre

  • John Adams fu tra i padri fondatori degli Stati Uniti e primo presidente a risiedere nella Casa Bianca.
  • Alfred Sisley, pur essendo britannico, visse e dipinse in Francia, contribuendo alla nascita dell’Impressionismo.
  • Ezra Pound fu figura centrale del modernismo letterario, ma la sua adesione al fascismo ne oscurò la reputazione.
  • Diego Maradona nacque a Lanús, in Argentina, e con il Napoli vinse due scudetti, diventando leggenda in Italia.
  • Linus ha rivoluzionato la radio italiana con uno stile diretto e innovativo, influenzando generazioni di ascoltatori.

Citazione del giorno

“Un uomo non è mai così grande come quando si inginocchia per aiutare un bambino.” — Jean Henri Dunant

Tra i programmi in onda oggi sul Canale 79 del digitale terrestre Anteprima News, il format mattutino per iniziare la mattina all'insegna dell'informazione e dell'attualità, con Serena Vitolo. Nel pomeriggio, dalle 14.30, Roberta Foccillo e Antonella Agresti vi terranno compagnia con Detto tra Noi Podcast. Alle 20.40 Alessandra Pazzanese con Maestri del Fare ci porta a conoscere associazioni e figure del mondo del volontariato; a seguire, alle 21:15, City Live con Maria Emilia Cobucci e il suo filo diretto con i sindaci del territorio. Ogni giorno, inoltre, puoi seguire il Tg di InfoCilento alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55.

