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Allerta meteo in Campania: venti forti e mareggiate lungo le coste

La Protezione Civile della Campania emana un avviso per venti forti e mare agitato dalle 23.59 di oggi fino a lunedì 13 aprile. Allerta su quasi tutta la regione

Redazione Infocilento
Mare agitato

La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle analisi condotte dal Centro Funzionale, ha ufficializzato un nuovo avviso di allerta meteo per avverse condizioni atmosferiche. L’attenzione è rivolta in particolare all’intensificazione dei venti sud-orientali, previsti come forti o molto forti, accompagnati da raffiche di notevole intensità che interesseranno gran parte del territorio regionale nelle prossime ore.

Il bollettino evidenzia uno scenario di rischio legato non solo alla ventilazione sostenuta, ma anche allo stato del mare. Si prevede infatti un mare agitato con la concreta possibilità di mareggiate lungo le coste maggiormente esposte ai quadranti meridionali.

Le zone interessate e la durata dell’avviso

Il monitoraggio meteorologico ha permesso di perimetrare con precisione le aree a rischio. L’allerta sarà in vigore dalle ore 23.59 di oggi, domenica 12 aprile, fino alle ore 14 di domani, lunedì 13 aprile. L’avviso riguarda l’intero territorio regionale, con l’eccezione delle zone interne identificate come Zona 2 (Alto Volturno e Matese), Zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e Zona 7 (Tanagro).

Le autorità segnalano che i fenomeni colpiranno con particolare intensità la fascia costiera, dove l’azione combinata di vento e moto ondoso risulterà più evidente.

Indicazioni per i Comuni e misure di prevenzione

A fronte di tale scenario, la Protezione Civile ha richiamato le amministrazioni locali all’adozione di tutte le contromisure necessarie. Nel documento si legge l’invito ai Comuni di “porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i rischi connessi agli eventi previsti”, operando in stretta aderenza ai rispettivi piani comunali di protezione civile.

Tra le priorità operative indicate figura la necessità di monitorare il verde pubblico per scongiurare cadute di alberi o rami, oltre alla verifica della tenuta delle strutture soggette a sollecitazioni dovute alle raffiche o alla forza del mare.

Assenza di criticità idrogeologiche

Nonostante la severità delle condizioni eoliche, il bollettino non segnala pericoli derivanti da fenomeni piovosi. Per questo motivo, l’avviso per il dissesto idrogeologico rimane di colore Verde. È opportuno precisare che, secondo l’attuale normativa, l’allerta specifica per il vento non prevede l’associazione a un codice colore e viene emanata indipendentemente dalla presenza di allerta per temporali.

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