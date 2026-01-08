Allerta in Cilento: cittadini segnalano auto sospetta e falsi venditori nelle case

Segnalata auto sospetta e finti venditori ambulanti. L’allarme dei residenti

Furti

Cresce l’apprensione ad Agnone di Montecorice a seguito di diverse segnalazioni che descrivono la presenza di un’automobile di grossa cilindrata, di colore nero, con a bordo persone dai movimenti sospetti. Il veicolo è stato avvistato più volte lungo le strade della frazione, destando preoccupazione tra i residenti che hanno prontamente allertato la comunità.

Il modus operandi del gruppo sembra ormai consolidato: i soggetti si presenterebbero davanti alle abitazioni suonando i campanelli con la scusa di voler vendere prodotti di vario genere. Tuttavia, una volta ottenuta la fiducia dei proprietari e riusciti a entrare in casa, il loro atteggiamento muterebbe drasticamente.

Come proteggersi e collaborare con le autorità

Al momento non sono stati registrati furti o truffe andate a segno. Da comprendere se i sospetti dei residenti siano fondati o risultino legati al clima di preoccupazione che si registra da giorni a causa di una serie di episodi registrati sul territorio.

Le autorità ricordano che è fondamentale non aprire la porta a sconosciuti, indipendentemente dalle motivazioni addotte, e monitorare con particolare cura i vicini di casa più fragili, come gli anziani o chiunque passi molte ore della giornata in solitudine.

In questa fase, la prudenza non è mai troppa. Invece di tentare un confronto diretto, è preferibile segnalare immediatamente qualsiasi comportamento anomalo o l’avvistamento della vettura nera ai numeri di emergenza.

