“Allenati alla sicurezza”: presentato a Salerno il progetto per i giovani

“Allenati alla Sicurezza” è un programma educativo rivolto agli studenti delle scuole superiori, articolato in incontri formativi e attività interattive finalizzate alla conoscenza delle norme sulla sicurezza

Sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della tutela, della responsabilità e del rispetto delle regole. È questo l’intento del progetto “Allenati alla Sicurezza”, che ha visto la firma di un protocollo d’intesa promosso dal Comune di Salerno e che coinvolge l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, con il supporto della Direzione Interregionale del Lavoro Sud.

Il progetto

Il progetto è stato presentato martedì scorso nella stanza del Sindaco, a Palazzo di Città, alla presenza del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, di Giuseppe Patania, Direttore della Direzione Interregionale del Lavoro Sud, di Antonio Amalfitano, Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, di Andrea Moglie, Direttore dell’Ufficio Amministrazione e Servizi Generali DIL Sud, dell’Assessore alla Sicurezza Claudio Tringali e di Arturo Iannelli, Presidente della Commissione Ambiente e Cultura e promotore dell’iniziativa. Presente anche il Comandante dei Carabinieri della Compagnia di Salerno, Antonio Corvino.

Un programma educativo e formativo

Hanno inoltre partecipato i funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro impegnati nel percorso formativo e i dirigenti scolastici degli istituti superiori che prenderanno parte al progetto. “Allenati alla Sicurezza” è un programma educativo rivolto agli studenti delle scuole superiori, articolato in incontri formativi e attività interattive finalizzate alla conoscenza delle norme sulla sicurezza, alla prevenzione degli infortuni e alla diffusione di comportamenti corretti nei luoghi di lavoro, di studio e nella vita quotidiana.

Un’iniziativa che punta a promuovere una cultura della prevenzione a 360 gradi, formando giovani più consapevoli e responsabili, pronti ad affrontare il mondo del lavoro e la vita quotidiana con maggiore attenzione alla sicurezza.

