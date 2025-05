Allarme salmonella: Controlli nelle aziende agricole di Eboli

L’amministrazione comunale di Eboli, guidata dal sindaco Mario Conte, in collaborazione con i Carabinieri del NOE (Nucleo Operativo Ecologico) e l’ASL (Azienda Sanitaria Locale), ha disposto l’immediato avvio di ispezioni nelle aziende agricole del territorio. La decisione è stata presa in risposta a molteplici segnalazioni relative a possibili casi di contaminazione da salmonella riconducibili al consumo di prodotti ortofrutticoli locali.

Sopralluoghi mirati alla qualità dell’acqua irrigua

Le ispezioni, secondo quanto emerso, si concentreranno in particolare sulla qualità dell’acqua utilizzata per l’irrigazione dei campi. Gli inquirenti sospettano che l’acqua possa rappresentare un veicolo di trasmissione del batterio della salmonella.

Sono in corso contatti tra il Comune, i Carabinieri del NOE e l’ASL per coordinare al meglio le operazioni di controllo e accertamento.

Massima attenzione alla sicurezza alimentare

L’obiettivo primario di questi controlli è tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza alimentare dei prodotti agricoli provenienti dal territorio di Eboli. Le autorità competenti intendono accertare l’eventuale presenza di contaminazioni e, in caso positivo, adottare tempestivamente tutte le misure necessarie per prevenire ulteriori rischi per la popolazione.