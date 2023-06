Operazione di controllo nel mercato ortofrutticolo: sequestri e sanzioni per violazioni di sicurezza alimentare

Questa mattina, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione di controllo nel mercato ortofrutticolo di Pagani. L’obiettivo era verificare la conformità dei prodotti alimentari alle normative vigenti e garantire la sicurezza alimentare dei consumatori. L’azione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno, in collaborazione con il personale del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Salerno, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore e della Tenenza di Pagani.

Sequestro di prodotti non conformi

Durante i controlli, sono state individuate e sottoposte a sequestro amministrativo circa 3,2 tonnellate di prodotti che non risultavano conformi alla normativa vigente in materia di tracciabilità alimentare. Questa azione è stata presa al fine di proteggere i consumatori e garantire che solo prodotti sicuri e tracciabili siano disponibili sul mercato.

Sanzioni amministrative

Come risultato delle violazioni riscontrate, sono state contestate sei sanzioni amministrative per un importo totale di novemila euro. Queste sanzioni servono come misura punitiva e deterrente per gli operatori che non rispettano le normative sulla sicurezza alimentare. È fondamentale che i fornitori e i venditori nel mercato ortofrutticolo operino nel rispetto delle regole per garantire la qualità e l’integrità dei prodotti offerti ai consumatori.

Carenze igienico-sanitarie e campionamenti

Durante l’operazione di controllo, sono state riscontrate diverse carenze igienico-sanitarie. Di conseguenza, sono state irrogate tre diffide per risolvere queste problematiche e migliorare le condizioni di igiene e sanità nel mercato ortofrutticolo. Inoltre, sono stati effettuati campionamenti per verificare la presenza di residui di prodotti fitosanitari, come pesticidi o antiparassitari, al fine di garantire un elevato livello di protezione del consumatore e assicurare la sicurezza alimentare.

Violazione delle restrizioni di soggiorno

Durante i controlli, è stato identificato e deferito un individuo sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Questa persona ha violato la prescrizione di rimanere nella propria abitazione durante le ore notturne.

Questo tipo di azione illegale rappresenta una violazione delle misure di sicurezza imposte dalle autorità e comporta conseguenze legali per il trasgressore.