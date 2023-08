“Alla gente non piace la cultura”. Dopo le critiche la replica dell’amministrazione comunale di Vibonati

“Ci dissociamo totalmente delle dichiarazioni del sig. Carlo Sacchi a cui abbiamo concesso la possibilità di svolgere delle manifestazioni, a costo zero per il comune di Vibonati, nel nostro territorio. In due anni abbiamo organizzato diverse manifestazioni culturali, molte riuscite e altre meno ma sempre di qualità”. Dall’amministrazione comunale replicano allo sfogo (poi rettificato) di Carlo Sacchi, organizzatore di una serie di eventi inseriti nel cartellone estivo del comune del Golfo.

La risposta dell’amministrazione

“Non condividiamo lo sfogo del sig. Sacchi che per altre cause, assenza di pubblicità in primis, non è riuscito a coinvolgere un pubblico più numeroso ferma restando la qualità di Emanuela Aureli che ha allietato le 150 persone presenti. Il 16 Agosto con Peppe Barra, artista e uomo di cultura a tutto tondo, avremo modo di vivere una serata di altissimo livello”, fanno sapere da palazzo di città.

La vicenda

Sacchi in una prima nota stampa aveva manifestato perplessità sulle presenze in occasione dello spettacolo annunciando l’annullamento degli eventi successivi. 24 ore dopo la rettifica alle sue parole: “lo spettacolo di Emanuela Aureli è stato un meraviglioso successo. Purtroppo per motivi strettamente personali sono costretto ad annullare i prossimi spettacoli presenti nel cartellone. Ringrazio il sindaco e tutta l’amministrazione comunale per il patrocinio morale concessomi”.