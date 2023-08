Vibonati: flop di Emanuela Aureli. Rabbia dell’organizzazione: “alla gente non piace la cultura”

Dopo il flop dell’altra sera a Vibonati (solo 30 paganti per lo spettacolo di Emanuela Aureli, nonostante un biglietto esiguo) il direttore artistico Carlo Sacchi annulla le prossime date degli spettacoli di Corrado Tedeschi e Mario Zamma a data da destinarsi. Il cartellone, contenuto nella manifestazione Estate 2023 di Vibonati, prevedeva artisti di fama nazionale per allietare le serate dei vacanzieri. Non avendo ricevuto finanziamenti a fondo perduto di alcun genere, Sacchi aveva fissato un biglietto d’ingresso nella misura di pochi euro, per rientrare almeno delle spese.

Insuccesso dell’iniziativa

L’iniziativa, però, nonostante l’appeal degli artisti, ha incontrato qualche problema.

“La gente ormai è abituata a spettacoli gratuiti – dichiara Sacchi – ed in questo viene assecondata da alcune amministrazioni che propongono in piazza eventi ed autori senza una logica al solo scopo di fare richiamo. Un modo di fare che danneggia il settore e svilisce iniziative analoghe da parte dei privati. Anche quelle come la mia, pur nata con finalità di beneficenza, ma che poggia sull’antica equazione di spettacolo uguale biglietto. Avrei dovuto portare sul palco qualche tick tocker di grido – commenta in modo amaro – e forse così la gente sarebbe corsa ad affollare l’arena.”