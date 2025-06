Alfano rende omaggio al Carabiniere Andrea Tortorella: un gesto di solidarietà e gratitudine da parte della comunità

Con una delibera della Giunta Comunale, il Comune di Alfano ha espresso “la più sentita solidarietà” al Carabiniere Andrea Tortorella. L’atto, sottoscritto dal Sindaco Elena Anna Gerardo, intende riconoscere la “grande professionalità, coraggio e senso del dovere” dimostrati dal militare durante un’operazione ad alto rischio condotta dall’Arma dei Carabinieri.

Le motivazioni del riconoscimento

L’episodio a cui fa riferimento la delibera riguarda un grave episodio di criminalità avvenuto nell’ambito di un’operazione di controllo del territorio da parte della Compagnia di Sala Consilina. Durante l’inseguimento di un veicolo rubato con a bordo tre individui di origini straniere, i malviventi hanno tentato di investire un militare, mettendo gravemente a rischio la sua incolumità, circostanza che ha portato a un conflitto a fuoco e al ferimento di uno dei sospetti.

Tra i militari coinvolti in questa delicata operazione figura il Carabiniere Andrea Tortorella, il cui comportamento, insieme a quello dei suoi colleghi, è stato evidenziato come “un esempio di altissimo spirito di servizio, responsabilità e dedizione alla tutela della sicurezza pubblica”.

Il provvedimento dell’amministrazione comunale di Alfano

La Giunta Comunale di Alfano, riunitasi il 15 aprile 2025 alle ore 14:30 e composta dal Sindaco Elena Anna Gerardo, dal Vice Sindaco Antonio Speranza e dall’Assessore Antonio Barbato, ha ritenuto “doveroso, a nome dell’intera cittadinanza, esprimere la vicinanza dell’Amministrazione Comunale all’Arma dei Carabinieri, e in particolare alla Compagnia di Sala Consilina guidata dal Capitano Veronica Pastori”.

La delibera, approvata all’unanimità, non solo esprime solidarietà al Carabiniere Tortorella per il suo coraggio e senso del dovere dimostrati nell’intervento avvenuto ad Atena Lucana, ma estende anche tale gratitudine a “tutti i militari della Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina, per il quotidiano e fondamentale impegno nella tutela della sicurezza e della legalità”.