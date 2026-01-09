Albanella, si ribalta il rimorchio di un trattore il Vallecentanni

Paura, pochi minuti fa, ad Albanella dove il rimorchio di un trattore si è ribaltato mentre percorreva la strada di via Vallecentanni.

Il rimorchio del trattore, ribaltandosi, è finito ai margini della carreggiata in cui si trova un terreno agricolo.

Illeso l’uomo alla guida

Non è stato necessario l’intervento dell’ambulanza poiché, per fortuna, non si sono registrati feriti, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro e il ribaltamento ha interessato solo il rimorchio. Solo tanta paura, dunque.

Nella zona, trattandosi di un’area rurale, transitano molti mezzi agricoli e le autorità competenti hanno raccomandato la massima prudenza specie nei mesi invernali quando il manto stradale può rivelarsi ghiacciato e quindi scivoloso.

In seguito all’incidente, con l’ausilio di una pala meccanica, il rimorchio è stato rimesso in carreggiata e non si registrano danni.