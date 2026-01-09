Albanella, si ribalta il rimorchio di un trattore il Vallecentanni

Paura questa mattina in via Vallecentanni, illeso l'uomo alla guida del mezzo agricolo

Alessandra Pazzanese
Incidente Albanella

Paura, pochi minuti fa, ad Albanella dove il rimorchio di un trattore si è ribaltato mentre percorreva la strada di via Vallecentanni.

Il rimorchio del trattore, ribaltandosi, è finito ai margini della carreggiata in cui si trova un terreno agricolo.

Illeso l’uomo alla guida

Non è stato necessario l’intervento dell’ambulanza poiché, per fortuna, non si sono registrati feriti, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro e il ribaltamento ha interessato solo il rimorchio. Solo tanta paura, dunque.

Nella zona, trattandosi di un’area rurale, transitano molti mezzi agricoli e le autorità competenti hanno raccomandato la massima prudenza specie nei mesi invernali quando il manto stradale può rivelarsi ghiacciato e quindi scivoloso.

In seguito all’incidente, con l’ausilio di una pala meccanica, il rimorchio è stato rimesso in carreggiata e non si registrano danni.

