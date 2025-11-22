Albanella piange la piccola Gaia Pagano, venuta a mancare a soli dodici anni

È con immenso dolore che la comunità di Matinella di Albanella si è stretta intorno alla famiglia Pagano per la prematura scomparsa della piccola Gaia, volata in cielo a soli 12 anni a causa di un male incurabile.

La piccola lascia la mamma Maria Ricco, il papà Alfonso, la sorellina Martina, i nonni Carmine ed Enza, Antonio e Giovanna, gli zii, i cugini e tutti i parenti e gli amici che hanno espresso parole di profondo cordoglio.

La salma della piccola Gaia giungerà oggi, alle ore 12:00 nella Chiesa di S. Anna di Matinella, dove sarà allestita la camera ardente per un ultimo saluto.

I funerali si svolgeranno domani, domenica 23 novembre, alle ore 09:30.

La famiglia, in un momento di profondo dolore e lutto, ha espresso il desiderio di non ricevere fiori, ma di destinare i doni floreali alle opere di bene.

Un invito a trasformare il dolore in un gesto di solidarietà e amore, onorando così la memoria della loro amata bambina.