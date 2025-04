Albanella celebra la “Giornata del Dono” nel segno della solidarietà pasquale

Domenica 13 aprile, in occasione della Domenica delle Palme, torna l’appuntamento con “L’Asinello- Giornata del Dono”, un’iniziativa all’insegna della condivisione e dell’inclusione. La seconda edizione della manifestazione si terrà in piazza Sant’Anna a Matinella, Albanella, a partire dalle ore 16:30.

L’evento è organizzato dall’associazione “ho un sogno Movimento OdV” in collaborazione con le associazioni “Omnes Simul”-OdV e “Maestro Asino”-onlus di Capaccio Paestum, e gode del patrocinio del Comune di Albanella. L’iniziativa è resa possibile anche quest’anno grazie alla donazione di 100 uova di Pasqua da parte della “Rinocustom”.

Ampia adesione dal territorio per un evento all’insegna della solidarietà

Numerose associazioni del territorio hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, ampliando la rosa dei partecipanti rispetto alla prima edizione. Saranno presenti: “ASD Albanella 2015”, “ASD Atletico Albanella”, “Fanciulla offerente OdV”, “Nuova Era”, “Pro Loco Albanella APS” (tutte di Albanella); “Pro Loco Capaccio Paestum”, “La Rinascita” (Spinazzo), “Pro Loco Roccadaspide” e “Rotary Roccadaspide Valle del Calore”. L’evento coniuga solidarietà, socializzazione, inclusione e condivisione, ispirandosi al profondo significato della Pasqua e alla magia del dono.

Un semplice gesto per donare un sorriso

La partecipazione all’iniziativa è semplice e aperta a tutti i bambini e le bambine. Ogni partecipante potrà portare un uovo di cioccolato o un giocattolo, anche usato purché in buone condizioni, per donarlo e ricevere in cambio un altro dono da un altro bambino. Questa dinamica offre un’occasione per le famiglie di trascorrere del tempo insieme e sperimentare la gioia del ricevere un dono.

Radici profonde nella tradizione pasquale

Il titolo della manifestazione, “L’asinello”, non è casuale. Si ispira infatti all’ingresso di Gesù Cristo a Gerusalemme in groppa a un asinello, simbolo di umiltà e servizio. Questo gesto di generosità e solidarietà mira a regalare un sorriso a tanti bambini, incarnando lo spirito della Pasqua.

“Crediamo nella nostra comunità umana”

Come sottolineato dagli organizzatori: “Questi Sentimenti e Processi hanno da sempre contraddistinto le iniziative che abbiamo realizzato con la nostra associazione e nonostante tutte le difficoltà ci danno il coraggio di continuare. Crediamo nella nostra comunità umana”.