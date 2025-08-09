Attualità

Albanella: al via la “Festa delle Bontà di Bufala”

Grande affluenza per la giornata inaugurale, che ha già fatto registrare numeri da record, tra cittadini del posto e visitatori alla loro prima partecipazione a questa festa

Alessandro Pippa

9 Agosto 2025

Ha preso il via ieri, 8 agosto, la venticinquesima edizione della “Festa della Bontà di Bufala”. Un evento che celebra tradizione e identità locale. La manifestazione, incentrata su gastronomia e spettacolo, andrà avanti fino al 14 agosto.

Gli interventi

Alla cerimonia di apertura erano presenti il Sindaco Renato Iosca, la Senatrice della Repubblica Felicia Gaudiano, il Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania Franco Picarone. Il tutto è stato coordinato dall’organizzatore, nonché presidente dell’associazione Matinelprom, Luigi Cantalupo.

Presenze record

Grande affluenza per la giornata inaugurale, che ha già fatto registrare numeri da record, tra cittadini del posto e visitatori alla loro prima partecipazione a questa festa.

