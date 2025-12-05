Al via “Christmas Time Ascea”, un mese di eventi natalizi tra tradizioni, spettacoli e attrazioni

Il Comune di Ascea ha presentato ufficialmente “Christmas Time Ascea 2025”, il calendario degli eventi natalizi che animerà il capoluogo e tutte le frazioni del territorio, con l’obiettivo di diffondere un autentico clima di festa in ogni angolo della comunità.

Il cartellone

Il ricco cartellone prenderà il via il 6 dicembre con il concerto di Natale “La Scala di Seta” e si concluderà il 6 gennaio con la Festa della Befana, per un mese di iniziative all’insegna di musica, animazione, tradizione e condivisione.

Tra le principali attrazioni in programma spicca “Ascea Winterland”, che sarà inaugurata il 7 dicembre in Piazza Europa e che porterà ad Ascea una suggestiva pista di pattinaggio sul ghiaccio e una ruota panoramica. Un’area dedicata alla magia del Natale che resterà aperta per tutta la durata delle festività, diventando punto di riferimento per famiglie, giovani e turisti.



Per i più piccoli, dal 16 al 18 dicembre, a Mandia, nei pressi della piazza, i bambini potranno visitare la Casa di Babbo Natale, uno spazio pensato per regalare loro un’esperienza unica nel segno della fantasia.

Il 23 dicembre, invece, Corso Elea ospiterà la “Fiera By Night – Christmas Edition”, un’iniziativa che unisce artigianato, gastronomia e musica all’atmosfera natalizia con animazione e musica, contribuendo a rendere il centro cittadino ancora più accogliente e vivace.

Il programma prevede inoltre tombolate, presepi, spettacoli teatrali, concerti, laboratori e appuntamenti dedicati ai più piccoli, tutti distribuiti tra capoluogo e frazioni per valorizzare l’intero territorio.

Gli eventi sono stati fortemente voluti dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Stefano Sansone, che dichiara:

«Nel periodo natalizio abbiamo immaginato momenti per le famiglie da vivere in serenità, con l’obiettivo di far divertire grandi e piccoli. È stato possibile realizzare questo calendario grazie al prezioso lavoro delle associazioni del territorio, che collaborano in sinergia con l’Amministrazione per il bene della collettività. Crediamo fortemente che il Cilento non sia solo estate e turismo balneare: può e deve essere vissuto anche durante l’inverno, con iniziative capaci di creare comunità».

L’Assessore agli eventi Renata Di Genio sottolinea il valore della partecipazione diffusa:

«Abbiamo dato attenzione a tutte le location di Ascea per mantenere viva e unita la nostra comunità, sempre, ma ancor di più in questo periodo. “Christmas Time Ascea” nasce proprio dal desiderio di far sentire ogni parte del territorio parte di uno stesso percorso».







