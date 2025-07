Agropoli: via Isidoro Pacifico riaperta al traffico veicolare

L’amministrazione di Agropoli ha revocato l’istituzione dell’Area Pedonale Urbana su Via Isidoro Pacifico, ripristinando il senso unico di marcia per autovetture, motocicli, ciclomotori e velocipedi. La decisione è stata presa in seguito alle istanze dei cittadini residenti. Via Isidoro Pacifico, una piccola bretella stradale che collega Viale Europa con Via Piave, prospiciente il parcheggio pubblico “Ex Landolfi”, era stata designata area pedonale un anno fa.

Dietrofront della giunta

La Giunta Municipale ha rivalutato la precedente decisione. È emersa infatti l’opportunità di revocare l’isola pedonale, ritenendo che l’incolumità dei pedoni possa essere garantita attraverso l’installazione di idonea segnaletica stradale verticale ed orizzontale, oltre a eventuali dissuasori. Disposto quindi il ripristino del senso unico di marcia per i veicoli come in tanti chiedevano.