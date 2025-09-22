Agropoli: una giornata tra commozione ed emozione nel ricordo del giovane Samuele

L’iniziativa, promossa dalla Vacanza del Sorriso, ha visto la partecipazione di familiari, amici, volontari e cittadini che hanno voluto stringersi attorno alla mamma Anita e ai parenti del ragazzo

A cura di Raffaella Giaccio

Si è svolta sabato 20 settembre, presso l’aula consiliare del Comune di Agropoli, la manifestazione in ricordo di Samuele, il giovane scomparso lo scorso 20 agosto dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro la malattia.

L’impegno della Vacanza del sorriso

L’iniziativa, promossa dalla Vacanza del Sorriso, ha visto la partecipazione di familiari, amici, volontari e cittadini che hanno voluto stringersi attorno alla mamma Anita e ai parenti del ragazzo. Lacrime, commozione ma anche tanti sorrisi hanno accompagnato l’evento, trasformando il dolore in memoria condivisa.

Sono stati ricordati i momenti più belli vissuti da Samuele con la Vacanza del Sorriso, come l’indimenticabile esperienza della Regata del Sorriso, quando con entusiasmo aveva timonato una barca a vela, assaporando l’ebbrezza della libertà. Un ricordo luminoso, che resterà scolpito nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

InCampo

“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico: seconda puntata

Primo appuntamento della stagione con InCampo, lo spazio di approfondimento dedicato al…

Redazione Infocilento
Redazione Infocilento

Le eccellenze di Felitto in mostra ad Exposele 2025

Una vetrina collettiva delle eccellenze felittesi, con momenti dedicati anche a degustazioni…

Alessandra Pazzanese
Alessandra Pazzanese

Illecito smaltimento di rifiuti: denunciato imprenditore a Capaccio

Illecito smaltimento di reflui da parte di un imprenditore, ancora una denuncia

Alessandra Pazzanese
Alessandra Pazzanese

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.