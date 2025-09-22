Agropoli: una giornata tra commozione ed emozione nel ricordo del giovane Samuele

Si è svolta sabato 20 settembre, presso l’aula consiliare del Comune di Agropoli, la manifestazione in ricordo di Samuele, il giovane scomparso lo scorso 20 agosto dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro la malattia.

L’impegno della Vacanza del sorriso

L’iniziativa, promossa dalla Vacanza del Sorriso, ha visto la partecipazione di familiari, amici, volontari e cittadini che hanno voluto stringersi attorno alla mamma Anita e ai parenti del ragazzo. Lacrime, commozione ma anche tanti sorrisi hanno accompagnato l’evento, trasformando il dolore in memoria condivisa.

Sono stati ricordati i momenti più belli vissuti da Samuele con la Vacanza del Sorriso, come l’indimenticabile esperienza della Regata del Sorriso, quando con entusiasmo aveva timonato una barca a vela, assaporando l’ebbrezza della libertà. Un ricordo luminoso, che resterà scolpito nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato.