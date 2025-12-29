Agropoli, un altro consigliere pronto ad aderire al nuovo gruppo politico

Resterà autonomo il consigliere comunale di Agropoli Nicola Comite, ma al contempo si dice pronto ad aderire al gruppo consiliare Agropoli oltre Agropoli di cui condivide le idee. Assente al consiglio comunale di oggi, Comite ha affidato ad una lettera letta dal presidente del consiglio Franco Di Biasi, il suo pensiero.

La nota di Nicola Comite

«Nei primi tre anni di consiliatura – ha scritto – ho condiviso la maggior parte delle scelte ma ho dovuto costatare divergenze circa l’attuazione del programma politico».

«Sento di voler far proprie le motivazioni che hanno portato alla nascita del gruppo Agropoli Oltre Agropoli», dice, pur confermando che al momento resterà autonomo con la volontà di «Lavorare per stimolare l’amministrazione su alcune tematiche del gruppo consiliare». Tra i temi focali Comite cita l’ospedale, la sicurezza e il Puc. «Su tali tematiche sento di aderire in pieno al gruppo Agropoli Oltre Agropoli».

Le parole del sindaco

«Prendo atto di quanto annunciato dal consigliere Nicola Comite – le parole del sindaco Roberto Mutalipassi – Con i componenti c’è stata franchezza, hanno annunciato di voler continuare a far parte dell’attuale maggioranza e a dare un contributo a portare avanti il programma elettorale».

«Questa amministrazione ha già dato segnali positivi e mi auguro che con la loro attività, il loro stimolo e i loro consigli possiamo ulteriormente portarli avanti», ha concluso.