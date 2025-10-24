Agropoli, trovato in possesso di marijuana e cocaina: arrestato

Nei guai un 36enne trasferito presso il carcere di Vallo della Lucania

A cura di Redazione Infocilento
Droga

Il 22 ottobre, ad Agropoli, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 36enne sottoposto per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

I controlli e l’arresto

Durante un servizio di controllo del territorio, a seguito di perquisizione, i militari hanno rivenuto nella disponibilità deir arrestato della sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso di circa 1 kg e 0,18 grammi circa di cocaina.

Trasferimento in carcere

L’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Vallo della Lucania in attesa di giudizio da parte dell’Autorità giudiziaria.

“Il provvedimento si trova nella fase delle indagini preliminari ed il fondamento dell’ipotesi accusatoria dovrà essere verificata nel corso delle ulteriori fasi processuali”, fanno sapere dalla Procura.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Tribunale di Salerno

Spari al festival del sordo: condanna a 20 anni per la tragedia di Capaccio Paestum

Condanna a 20 anni in primo grado per i fratelli Gaetano e…

Biblioteca Polla

Oltre 300 nuovi libri arricchiscono la Biblioteca “Curcio” di Polla grazie ai fondi regionali

Il nuovo acquisto rappresenta un importante passo in avanti per ampliare l’offerta…

Spaccio Salerno

Spaccio di droga: arrestato a Salerno un 47enne con cocaina ed eroina

La droga era parzialmente già confezionata per la vendita

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79