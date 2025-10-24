Agropoli, trovato in possesso di marijuana e cocaina: arrestato

Il 22 ottobre, ad Agropoli, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 36enne sottoposto per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.
I controlli e l’arresto
Durante un servizio di controllo del territorio, a seguito di perquisizione, i militari hanno rivenuto nella disponibilità deir arrestato della sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso di circa 1 kg e 0,18 grammi circa di cocaina.
Trasferimento in carcere
L’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Vallo della Lucania in attesa di giudizio da parte dell’Autorità giudiziaria.
“Il provvedimento si trova nella fase delle indagini preliminari ed il fondamento dell’ipotesi accusatoria dovrà essere verificata nel corso delle ulteriori fasi processuali”, fanno sapere dalla Procura.