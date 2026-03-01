Cilento

Agropoli, terremoto silenzioso in Consiglio: il centro-destra cerca il rilancio tra civismo e nuove alleanze

Fermento politico ad Agropoli: tra le difficoltà del bilancio e le grandi manovre del centro-destra, nasce l'ipotesi di un polo civico trasversale per il 2027

Ernesto Rocco
Il panorama politico di Agropoli attraversa una fase di profonda mutazione interna. Mentre l’amministrazione comunale è impegnata nel delicato iter per l’approvazione del bilancio, documento che sembrerebbe stia incontrando qualche ostacolo, tra i banchi del Consiglio si registrano movimenti che delineano nuovi equilibri. Il fermento riguarda in particolar modo l’area del centro-destra, dove le dinamiche tra le principali forze partitiche stanno subendo una sensibile accelerazione.

Il dualismo tra Fratelli d’Italia e Forza Italia

Negli ultimi mesi, il quadro politico salernitano ha evidenziato una netta divergenza di passo tra le due principali sigle della coalizione. Da una parte, Fratelli d’Italia è riuscita a consolidare la propria posizione, aggregando diversi amministratori locali e rafforzando la base di consenso. Di contro, Forza Italia che fatica a creare una classe dirigente, e nel Cilento appare ferma su posizioni storiche che, nel corso degli anni, non hanno permesso una crescita organica o un rinnovamento generazionale incisivo. Nonostante le recenti adesioni, il partito guidato a livello nazionale da Antonio Tajani fatica a ritrovare il necessario entusiasmo sul territorio, spingendo verso una riflessione strategica che potrebbe portare a imminenti passaggi di casacca.

Stabilità amministrativa e l’ipotesi del polo civico

Nonostante i dialoghi in corso e la possibilità che alcuni consiglieri di maggioranza transitino verso Forza Italia, la tenuta della giunta guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi non sembrerebbe in discussione. Sebbene qualcuno nel gruppo “Agropoli Oltre Agropoli” possa spinge per un futuro passaggio all’opposizione, le tempistiche elettorali giocano a favore della stabilità: l’ipotesi di un ritorno alle urne in primavera è ormai sfumata e nessuno oggi cercherebbe i numeri per sfiduciare un’amministrazione correndo il rischio di andare incontro ad un commissariamento di oltre un anno.

La vera sfida si proietta dunque verso il 2027. L’obiettivo è la costruzione di una formazione civica trasversale capace di superare gli steccati dei partiti tradizionali. Questa operazione, pur essendo ispirata ai valori del centro-destra, punterebbe a coinvolgere anche gruppi di centro-sinistra attraverso una coalizione priva di simboli partitici ufficiali, garantendo così una base d’azione più ampia e inclusiva.

Protagonisti e possibili scenari futuri

I nomi che circolano con insistenza suggeriscono una profonda riconfigurazione delle alleanze in alternativa all’amministrazione uscente. Il centro-destra, o il gruppo civico che si formerebbe, potrebbe contare sul consigliere di minoranza Massimo La Porta, su Michele Pizza, Nicola Comite e potenzialmente su uno o più esponenti del gruppo “Agropoli Oltre Agropoli”. Una posizione di rilievo resta quella dell’ex sindaco Adamo Coppola, il quale potrebbe decidere di abbandonare Fratelli d’Italia per riabbracciare una collocazione puramente civica, lasciando il partito ad un volto nuovo della politica, come Gennaro D’Amico, già candidato al consiglio comunale.

Vicino a questo gruppo anche altre figure di rilievo, come l’ex assessore Emidio Cianciola, per molti pronto ad aderire al nuovo progetto politico.

In questo scenario di attesa e diplomazia, la politica agropolese si prepara a una stagione di transizione dove il civismo potrebbe diventare il terreno d’incontro per una nuova alternativa di governo.

