Agropoli, terminati gli eventi natalizi: il sindaco Mutalipassi traccia il bilancio

Successo per il “Natale delle Meraviglie” e grande partecipazione tra eventi, luminarie e nuove attrazioni

Alessandra Pazzanese

Le festività natalizie si chiudono con un bilancio positivo ad Agropoli, lo ha fatto sapere, con entusiasmo, ai microfoni di InfoCilento, il sindaco Roberto Mutalipassi esprimendo soddisfazione per il “Natale delle Meraviglie“, il ricco programma di appuntamenti che ha animato i giorni di festa.

Bilancio positivo

Mutalipassi si è detto soddisfatto anche dei cambiamenti apportati alla programmazione natalizia rispetto agli altri anni come quello relativo all’installazione della “Fabbrica degli Elfi di Babbo Natale” che ha preso il posto della consueta “Casa di Babbo Natale”. Tanti cittadini, turisti e visitatori, in queste settimane, hanno affollato la Città per ammirare le decorazioni natalizie, le luminarie e vivere gli eventi organizzati sul territorio.

Successo anche per il grande concerto dell’1 gennaio e per l’evento dell’Epifania che ha chiuso la carrellata di manifestazioni ed è già tempo di pensare al futuro per rendere Agropoli una città viva e attrattiva durante tutto l’anno.

