Agropoli, inaugurato il “Natale delle Meraviglie”: divertimento per grandi e piccini

Con l’accensione delle luminarie lo scorso sabato, Agropoli ha ufficialmente inaugurato il “Natale delle Meraviglie”, dando il via alle festività che animeranno la città fino al 6 gennaio.

Le novità di quest’anno

Le vie del centro e le principali piazze si sono illuminate trasformando Agropoli in un itinerario di luci, musica e atmosfera natalizia. L’evento inaugurale, accompagnato dall’arrivo di Babbo Natale e degli elfi, ha richiamato famiglie e visitatori da tutto il Cilento.

Tra le attrazioni di quest’anno spiccano la Fabbrica degli Elfi in Piazza della Repubblica, i mercatini di Natale con artigianato e prodotti tipici, la pista di pattinaggio su ghiaccio e un ricco calendario di spettacoli ed eventi musicali.

Divertimento per grandi e piccini

L’amministrazione comunale punta a valorizzare il centro cittadino e a creare occasioni di incontro e partecipazione per tutta la comunità. Un Natale pensato per grandi e piccoli, con l’obiettivo di regalare un mese di magia e tradizione.