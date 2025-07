Agropoli: successo per l’anteprima del “Settembre Culturale” con Francesco Giorgino

Si è tenuta ieri sera, presso i giardini “A. Guida” de la Fornace in viale Lombardia, ad Agropoli, l’anteprima della XVIII edizione del Settembre Culturale. Ospite il giornalista Rai Francesco Giorgino che ha presentato davanti ad una folta ed attenta platea il suo ultimo libro “Giubilei”.

Il libro

Un’analisi sistematica che conduce il lettore, contestualizzandoli, dal primo Giubileo della storia nel 1300 per iniziativa di Bonifacio VIII a quello del 2025, che Papa Francesco ha voluto dedicare alla speranza. Si è trattato della quarta volta nel corso delle 18 edizioni che si è svolta un’anteprima. Nelle precedenti si sono susseguiti quali ospiti Dacia Maraini, Maurizio de Giovanni e lo scorso anno Serena Bortone. Una delle serate della nuova edizione sarà dedicata al compianto Domenico Chieffallo, storico e meridionalista. Nell’attesa che vengano svelati i nomi in cartellone, ci sono delle conferme che riguardano “Bravo è Bello” che, giunto alla diciannovesima edizione, si terrà il 1 settembre 2025. Anche quest’anno sarà conferito il premio “Settembre Culturale – Città di Agropoli” ad una personalità che si è particolarmente distinta nel mondo della cultura.

Le dichiarazioni

«E’ una forte emozione – ha dichiarato il sindaco Roberto Mutalipassi – aprire la diciottesima edizione del Settembre Culturale con Francesco Giorgino, giornalista e conduttore tv, per anni volto del Tg1 delle ore 20.00 e da qualche anno del programma XXI secolo. Una rassegna letteraria che di anno in anno attira sempre maggiore attenzione visti gli illustri ospiti che si avvicendano ad ogni appuntamento. Nel contempo si offre l’opportunità a scrittori in erba di presentare la loro prima opera davanti ad un pubblico affezionato e curioso. Un palcoscenico privilegiato che mette in mostra la sana cultura che costituisce un vanto e dà lustro alla città».

«Apriamo questa edizione da maggiorenne del Settembre Culturale – ha affermato il consigliere con delega alla Cultura Francesco Crispino – con Francesco Giorgino con un libro interessante sui Giubilei. E’ motivo di orgoglio poter ospitare personaggi di tale levatura in questa kermesse che ormai ha una rilevanza nazionale. E’ stata scelta infatti anche nel 2024, per il terzo anno consecutivo, per il progetto del Salone del libro di Torino “Luci sui festival” che seleziona le manifestazioni culturali più rappresentative a livello nazionale. Direi un ottimo inizio per quello che sarà questa edizione, organizzata con l’associazione Campania Cultura, ricca di ospiti che saranno capaci di intrattenere il sempre più crescente pubblico nelle serate settembrine. Infine, il mio pensiero va ad Adele Di Gregorio, scomparsa prematuramente pochi mesi fa, la quale ha collaborato all’organizzazione di numerose edizioni della rassegna negli scorsi anni».