Agropoli, sicurezza edifici pubblici: dopo il rogo al Palazzetto Pesce chiede chiarezza sui certificati antincendio

L’incendio che ha interessato il Palazzetto dello Sport “Andrea Di Concilio” lo scorso 7 dicembre rischia di avere strascichi politici e amministrativi rilevanti. L’episodio ha infatti riaperto il dibattito sulla sicurezza del patrimonio immobiliare comunale di Agropoli. A sollevare la questione è il consigliere comunale di minoranza, Raffaele Pesce, che ha protocollato una formale interrogazione indirizzata al Sindaco, alla Giunta e ai responsabili delle aree tecniche.

La richiesta di atti sul rogo del 7 dicembre

Il documento, protocollato il 15 dicembre, parte proprio dall’evento scatenante. Pesce ha chiesto formalmente di visionare e ottenere copia del rapporto stilato dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto per domare le fiamme nella struttura sportiva. L’obiettivo è comprendere le dinamiche dell’incidente e valutare eventuali criticità strutturali o manutentive che potrebbero aver favorito l’innesco.

Il nodo dei certificati di prevenzione incendi

L’interrogazione, tuttavia, allarga il campo visivo ben oltre il singolo episodio del Palazzetto. Il consigliere di opposizione pone un quesito fondamentale che riguarda l’intera sicurezza pubblica: gli immobili comunali sono in possesso delle dovute garanzie antincendio?

Pesce chiede ai funzionari responsabili (Lavori pubblici, Patrimonio, Turismo, Sport e Polizia Locale) una relazione dettagliata e scritta sullo stato dell’arte. Nello specifico, si richiede di sapere se edifici sensibili come scuole, uffici comunali, locali di pubblico spettacolo e altri impianti sportivi siano coperti da un Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) in corso di validità, come previsto dal DPR 151/2011.

Attesa per il prossimo consiglio comunale

La questione non si limiterà a un passaggio di carte negli uffici. Raffaele Pesce ha infatti richiesto che l’argomento venga discusso oralmente nel prossimo Consiglio Comunale. L’amministrazione sarà chiamata a relazionare pubblicamente sulla sicurezza degli stabili frequentati quotidianamente da studenti, cittadini e dipendenti, chiarendo se vi siano situazioni di irregolarità o ritardi nell’adeguamento alle normative di sicurezza.