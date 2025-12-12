Agropoli, scontro in via Pertini: due le auto coinvolte

Incidente stradale questa mattina ad Agropoli. È successo intorno alle 12 nei pressi dello svincolo Agropoli Sud della Cilentana. Coinvolte una BMW X3 e una Dodge Challenger R/T.
Accertamenti sulla dinamica
Sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Agropoli per i rilievi di rito. È stato anche necessario chiudere al traffico momentaneamente la rampa. Per fortuna non si registrano feriti.
Tuttavia ingenti sono i danni alle due automobili. Presente anche il personale dell’Anas per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’arteria.