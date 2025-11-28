Agropoli, ruba la borsa alla cassiera e fa shopping con le sue carte: denunciato

Un furto fulmineo, consumato in pochi istanti. È successo ieri ad Agropoli, in un noto supermercato cittadino.

Erano le 16.35 circa quando un uomo, approfittando di un momento di assenza della commessa dalla postazione cassa, si è avvicinato con apparente indifferenza alla sedia su cui era adagiata la borsa della donna.

Nel giro di pochi secondi l’ha afferrata e si è allontanato, facendo perdere le proprie tracce.

L’intera scena è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza installate all’interno dell’attività commerciale. Le immagini hanno permesso di identificare l’individuo, successivamente denunciato ai Carabinieri della locale stazione.

Il ladro, secondo quanto emerso dalle indagini, non si è limitato al furto della borsa: avrebbe infatti utilizzato le carte di credito della vittima per effettuare diversi acquisti in alcuni punti vendita del territorio. Tentativo vano, invece, quello di giocare online una schedina tramite uno dei circuiti digitali a cui aveva provato ad accedere: il sistema non avrebbe autorizzato l’operazione.