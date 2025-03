Agropoli, rigenerazione urbana del centro cittadino: posata la prima pietra | VIDEO

Si è tenuta, questa mattina, la cerimonia di posa della prima pietra dell’intervento di rigenerazione urbana dell’area prospiciente piazza Vittorio Veneto di Agropoli con Viale Europa, via Francesco Petrarca, piazza della Repubblica e via Pio X, l’arteria principale che attraversa l’intero centro cittadino.

Il progetto

Un progetto che vede lavori di riqualificazione e valorizzazione del centro urbano che è uno degli obiettivi fondamentali dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi. L’obiettivo è quello di risolvere tutte le principali criticità rilevate, potenziando la fruibilità in sicurezza dei percorsi pedonali, rendendo più vivibili gli spazi e regolamentando i percorsi sia pedonali che veicolari con la limitazione al minimo delle interferenze tra di loro. Il progetto prevede un importo complessivo di circa € 190.000, la spesa per i lavori sarà di circa € 150.000.

La cerimonia

Alla cerimonia era presente il sindaco Mutalipassi, il funzionario comunale, Architetto Gaetano Cerminara e diversi esponenti dell’amministrazione. “Probabilmente ci saranno dei piccoli disagi nel momento in cui inizieranno i lavori per regolare la viabilità, ma con il comando della polizia municipale abbiamo cercato di trovare la soluzione migliore per arginare gli eventuali disagi. Si procederà con un senso alternato durante la fase dei lavori che occuperanno l’arteria principale del traffico”, così il primo cittadino Mutalipassi.