Agropoli, provoca incidente sulla SP45 e si dà alla fuga: caccia all’uomo dei Carabinieri

Una mattina di Natale turbolenta sulla SP45 che collega Agropoli a Prignano Cilento. Un uomo, alla guida di una Renault Megane, avrebbe improvvisamente perso il controllo del suo veicolo finendo per impattare violentemente contro altre due auto in transito, una di queste una Citroen C3 di colore rosso. L’uomo, non ancora identificato, si sarebbe poi allontanato senza prestare soccorso.

Le indagini

Sul posto sono tempestivamente giunti i Carabinieri del comando di Agropoli che si sono messi subito a caccia dell’individuo.

La sua auto è stata ritrovata abbandonata e incidentata a pochi km di distanza dal luogo del sinistro, ma di lui nessuna traccia.

Le persone rimaste coinvolte nell’incidente sono tutte in buone condizioni, avendo riportato solamente alcune ferite lievi.

Presenti le ambulanze del 118 per prestare tutte le cure del caso, così come il Soccorso Stradale Rega che è intervenuto per la rimozione dei veicoli e la pulizia della carreggiata. Il traffico, bloccato per diversi minuti, è tornato lentamente alla normalità. Proseguono ora le indagini da parte dei Carabinieri nel tentativo di risalire all’uomo che ha provocato l’incidente