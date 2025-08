Agropoli, “Proteggi te stesso dalle truffe”: sabato l’incontro pubblico

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, su iniziativa dell’Assessorato alla Famiglia, scende in campo affianco ai cittadini per metterli in guardia contro le truffe. Sabato 9 agosto alle ore 10.30 presso l’Aula Consiliare “Di Filippo” è in programma l’incontro pubblico “Proteggi te stesso dalle truffe” su quello che è un tema che risulta di grande rilevanza e di attualità e vede protagonisti, loro malgrado, i più fragili quali vittime preferite dei malfattori. Essere informati aiuta a difendersi e a proteggere i più vulnerabili della nostra comunità.

Saluti istituzionali affidati al sindaco Roberto Mutalipassi e all’assessore alla Famiglia Elvira Serra. Saranno presenti: il comandante della Compagnia Carabinieri di Agropoli Capitano Giuseppe Colella, il comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Agropoli Capitano Fabio Tufano, il comandante della Polizia municipale di Agropoli Maggiore Antonio Rinaldi, i parroci delle Parrocchie di Agropoli, la presidente del Centro sociale polivalente “P. Antelmi” Marilena Tiso.