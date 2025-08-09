Cilento

Agropoli, “Proteggi te stesso dalle truffe”: questa mattina l’incontro Forze dell’ordine-cittadini, ecco il vademecum

Le vittime preferite dei malfattori sono spesso le persone più fragili, ecco un vademecum per proteggersi dalle truffe

Raffaella Giaccio

9 Agosto 2025

“Proteggi te stesso dalle truffe”: è questo il titolo dell’incontro che si è svolto questa mattina presso l’aula consiliare del comune di Agropoli, dedicato a un tema di grande rilevanza e attualità. Le vittime preferite dei malfattori, loro malgrado, sono spesso le persone più fragili. Essere informati aiuta a difendersi e a proteggere i più vulnerabili della nostra comunità.

Gli interventi

All’incontro hanno presenziato, oltre al sindaco Mutalipassi e all’assessore alla famiglia Elvira Serra, anche il comandante della Compagnia Carabinieri di Agropoli, Capitano Giuseppe Colella; il comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Agropoli, Capitano Fabio Tufano; il comandante della Polizia Municipale di Agropoli, Maggiore Antonio Rinaldi; i parroci delle parrocchie di Agropoli; e la presidente del Centro Sociale Polivalente “P. Antelmi”, Marilena Tiso.

