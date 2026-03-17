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Agropoli pronta nuovamente a tornare in piazza e lo farà il prossimo 19 aprile. A spiegare le ragioni è Gisella Botticchio

A spiegare le ragioni di questa nuova protesta è Gisella Botticchio, tra i promotori della manifestazione dell'agosto scorso

Ernesto Rocco

«Scendiamo di nuovo in piazza perché l’8 agosto è stata una manifestazione incisiva, e abbiamo riottenuto il Psaut e la promessa di rettifica dell’atto aziendale. Oggi, però, tutto si è fermato. Arrivano fondi per altri ospedali ma non per Agropoli; cercano personale per la casa di comunità e non per il pronto soccorso», a dirlo è Gisella Botticchio, tra i promotori della manifestazione dell’agosto scorso.

“Promesse disattese”

«Siamo oltre 50mila abitanti tra Agropoli, Castellabate e Capaccio, che aumentano d’estate – osserva – Il presidente Fico deve capire che ci deve aiutare. In piazza ci saranno anche i sindaci e le comunità dei comuni limitrofi, senza ospedale non possiamo salvare né la salute della gente né l’economia», conclude.

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