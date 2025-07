Agropoli: programma interventi su alcuni tratti delle strade comunali, ecco quali

Il Comune di Agropoli, sotto la guida del sindaco Roberto Mutalipassi, ha dato il via all’iter tecnico-amministrativo per una serie di interventi mirati a migliorare le condizioni di viabilità su specifici tratti di strade comunali. La decisione nasce dalla necessità di risolvere le oggettive difficoltà riscontrate e segnalate, con l’obiettivo primario di incrementare la sicurezza per i cittadini.

Obiettivo: sicurezza, fruibilità e decoro

L’ente agropolese ha accolto le istanze presentate da privati cittadini, individuando una serie di opere finalizzate al ripristino funzionale e alla messa in sicurezza delle arterie stradali. L’intento è quello di garantire maggiore sicurezza, una migliore fruibilità e un più elevato decoro urbano.

Le aree coinvolte dagli interventi

I lavori riguarderanno in particolare alcune zone chiave del territorio comunale. Le strade interessate da questi interventi sono via Fratelli Bandiera, via Fuonti basso e via Campanina.

L’avvio di questi progetti segna un passo importante per la risoluzione delle problematiche viarie segnalate, con l’aspettativa di un impatto positivo sulla qualità della vita dei residenti.