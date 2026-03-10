Campionati Provinciali

Agropoli: primo allenamento per mister Squillante

L'obiettivo dichiarato è chiaro: dare un elettroshock immediato a un ambiente deluso per risalire la china e centrare l'obiettivo playoff

Augusto Salerno

L’era Squillante ad Agropoli è ufficialmente iniziata. Dopo la presentazione alla stampa, il nuovo tecnico sarnese ha subito preso il comando delle operazioni, conducendo il suo primo allenamento sul prato del ‘Guariglia’.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: dare un elettroshock immediato a un ambiente deluso per risalire la china e centrare l’obiettivo playoff.​ Per farlo, Squillante punterà su un classico 4-3-3, un modulo aggressivo e votato al sacrificio, dove il lavoro settimanale sarà l’unica legge. Ma cosa ha spinto davvero la società a questo cambio di rotta?

Debutto in panchina per mister Squillante

A spiegarci le dinamiche più interne della scelta è stato il team manager dell’Agropoli, Raffaele Nastari, ospite nella nostra trasmissione ‘In Campo’.” Domenica al ‘Guariglia’ è già tempo di verdetti: Agropoli-Atletico San Gregorio è una sfida decisiva per la corsa playoff. Sarà il debutto assoluto in panchina per mister Squillante, chiamato subito a una vittoria fondamentale per dare inizio al nuovo corso biancoazzurro.”

