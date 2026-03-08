U.S. Agropoli, presentato Luigi Squillante: “Serve elettroshock”

La società U.S Agropoli ha sollevato dall’incarico di allenatore Carmine Turco per sostituirlo con Luigi Squillante. Il tecnico sposa la causa biancoazzurra per la prima volta nella sua prestigiosa carriera, passata per le maglie di Gelbison, Savoia, Ercolanese, Gladiator. È la prima esperienza in promozione per il tecnico che proverà a risollevare un’ Agropoli in netta difficoltà.

La presentazione

La dirigenza lo ha presentato alla stampa nella giornata di oggi. Il tecnico sarnese ha rilasciato subito delle parole importanti che trasmettono una grande carica: tutto ciò di cui ha bisogno un ambiente deluso e amareggiato.

“Con il lavoro cercherò di portare questi colori più in alto possibile. In questa squadra va fatto un elettroshock immediato, dobbiamo allora affinché possiamo raggiungere l’obiettivo: io non transigo, durante la settimana si vincono le partite. Arrivo in una piazza dove si mastica calcio, sono arrivato in una grande società dove vorrei aprire un ciclo.”

Il primo impegno per mister Squillante è già sfida decisiva per i playoff: domenica al “Guariglia” arriverà l’Atletico San Gregorio.