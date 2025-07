Agropoli premiata con la Spiga Verde, Lampasona: “Verso un turismo esperienziale”

Agropoli, per il nono anno consecutivo, si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento “Spiga Verde 2025”, assegnato dalla FEE Italia (Foundation for Environmental Education), in collaborazione con Confagricoltura, durante la cerimonia tenutasi il 24 luglio presso la Sala Convegni del CNR a Roma.

Il programma Spighe Verdi, ideato nel 2016, è rivolto ai Comuni con vocazione agricola che adottano politiche ambientali virtuose, promuovendo la qualità del paesaggio, l’innovazione agricola, la gestione dei rifiuti, l’educazione ambientale, la mobilità sostenibile e la valorizzazione del patrimonio rurale.

Le dichiarazioni

«Un riconoscimento al lavoro costante svolto negli anni per la tutela dell’ambiente, la valorizzazione del paesaggio e il supporto alle imprese agricole locali» ha dichiarato il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ai microfoni di InfoCilento.

«L’impegno di Agropoli non si limita alla tutela ambientale, ma si estende alla promozione delle eccellenze enogastronomiche locali e al turismo esperienziale, con un approccio integrato e partecipativo tra cittadini e operatori della filiera agro‑turistica» ha sottolineato l’assessore all’ambiente, Rosa Lampasona.

Agropoli è uno dei sette Comuni campani — insieme ad Ascea, Capaccio‑Paestum, Monteforte Cilento, Positano, Foiano di Val Fortore e Massa Lubrense — ad aver ricevuto la Spiga Verde nel 2025, su un totale di novanta località italiane premiate.