Agropoli: posata la prima pietra per lo “skatepark”, uno spazio innovativo, moderno e funzionale

A cura di Manuel Chiariello

Si è tenuta nella mattinata di ieri, la posa della prima pietra per il nuovo skatepark di Agropoli in Via Primo Maggio, nei pressi del parco adiacente al Burger King.

Il progetto

Si tratta di uno spazio innovativo, moderno e funzionale che è frutto della collaborazione tra pubblico e privato. Tale opera rappresenterà un punto di riferimento non solo per i giovani, ma per l’intera comunità. La realizzazione dello skatepark rientra in un progetto più ampio di riqualificazione dell’intera area in passato oggetto di abbandono e degrado.

Il commento

“Lo skatepark, tra i pochi nella realtà regionale, integra l’offerta di impianti sportivi della nostra città portandola sempre più ai vertici in questo settore e connotandola ancor di più come Città dello Sport, titolo che è valso per la candidatura a “Comune Europeo dello Sport 2027”, commenta il Sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi.

