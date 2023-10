Agropoli: Pierluigi Iorio parteciperà al reality show Pechino Express

Sembra così facile ma assolutamente non lo è: Il direttore del Cineteatro E. De Filippo, l’attore Pierluigi Iorio di Agropoli, sarà un personaggio della nuova prossima edizione di Pechino Express, format televisivo di grande successo ed ampia risonanza mediatica.

La notizia sta girando velocemente in città

È stato pubblicata, infatti, e velocemente sta facendo il giro dei social, la notizia della sua partecipazione al fortunato programma Pechino Express, in onda suo canali Sky. Un risultato importante che l’attore ha raggiunto in un percorso lungo e dalle molteplici esperienze: attore teatrale, regista, scrittore e direttore artistico. Pierluigi Iorio oggi strizza l’occhio alla TV per un’esperienza nuova ed unica nel suo genere di reality show. Questa volta gli applausi saranno a lui dedicati da una platea molto più ampia dalla quale si apprezzeranno certamente le sue doti personali e di attore che la città di Agropoli già può affermare di conoscere da tempo.

Chi conosce Pechino Express?

Una gara seguitissima anche dai più giovani fruitori della Tv che ormai mostrano resistenza a seguire il vecchio mezzo di comunicazione, preferendo altri dispositivi più interattivi e dalla comunicazione smart ed al passo con le nuove generazioni. Un programma avventuroso in cui si assaggia lo spirito più rocambolesco di un itinerario, un gioco a coppie tra personaggi molto noti lungo un percorso per raggiungere una ambita meta asiatica. Equipaggiati di soli zaini e pochi spiccioli i partecipanti affrontano culture e mondi diversi.

La location di questa nuova avventura di Pechino Express è ancora avvolta nel mistero. Tuttavia, ci sono voci provenienti da ambienti vicini alla produzione che suggeriscono due possibili scenari affascinanti: un viaggio attraverso l’Africa, un continente ricco di tesori da scoprire, oppure un’avventura mozzafiato in Oceania. Come di consueto, il format tv Pechino Express prevede che i concorrenti debbano svolgere un viaggio a tappe avendo a disposizione una dotazione minima e un euro al giorno, in valuta locale, con cui dovranno soddisfare i loro bisogni primari. Le coppie non possono utilizzare il denaro per pagare i mezzi di trasporto, anche se possono farsi pagare il biglietto di un mezzo pubblico da parte degli abitanti della zona. In ogni tappa sono presenti delle piccole “missioni” che le coppie devono affrontare per poter avanzare nel gioco. Chi non le supera, invece, è eliminato definitivamente dal reality e deve fare ritorno in Italia, abbandonando così la possibilità di vincere il programma. A comporre la coppia , insieme a Pierluigi Iorio, è la nota attrice italiana Nancy Brilly, amica dell’attore Iorio ed affezionata habitué della città cilentana.

Quando sarà possibile seguire il programma ?

La prossima edizione potrebbe debuttare tra la fine di marzo e l’inizio di aprile del 2024. Ma gli agropolesi certamente si sintonizzeranno molto prima con la curiosità di seguire l’amico Pierluigi Iorio in questa nuova esilarante avventura professionale!