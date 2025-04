Agropoli: “Ospedale da 100 posti letto non si attiva dall’oggi al domani. Percorso va costruito” | VIDEO

“E’ un percorso che va costruito. Il piano ospedaliero è un piano appena approvato ed in corso di evoluzione. Un ospedale da 100 posti letto non si attiva dall’oggi al domani”. Sono le parole del Direttore dell’Asl di Salerno Gennaro Sosto ai microfoni di InfoCilento intervistato in occasione della presentazione del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, per i nuovi interventi e le nuove attrezzature acquistate per un importo di 10 milioni di euro presso il presidio ospedaliero di Vallo della Lucania.

L’atto aziendale

L’atto aziendale, ancora non completamente attivato presso la struttura sanitaria agropolese, prevede l’attivazione di 100 posti letto . Il piano aziendale dell’Asl di Salerno, approvato dalla giunta regionale lo scorso 16 aprile 2024 e nel quale sono previsti in totale 100 posti letto prevede nello specifico per il nosocomio agropolese: UOC di recupero e riabilitazione funzionale 60 posti letto, UOC medicina generale e delle fragilità 20 posti letto, UOSD lungodegenza 20 posti letto, UOS radiologia, servizio analisi cliniche, farmacia ospedaliera unica DEA, servizio terapia iperbarica (servizio UOC anestesia e rianimazione PO Vallo).

I posti attivi

Attualmente sono attivi presso la struttura in contrada Marrota: UOC medicina generale 20 posti letto, UOSD lungodegenza attivi 11 posti letto su 20, UOS radiologia, servizio analisi cliniche, ambulatorio ortopedia (8-14) lunedì/mercoledì, venerdì consulenza reparti ed accessi dal punto di primo soccorso, servizio di cardiologia 3-4 volte a settimana, punto di primo intervento h24 7 giorni su 7, presenza anestesista 8-14 mercoledì e giovedì per assistenza TAC con MDC. Per quanto riguarda il personale strutturato i dirigenti medici presenti all’interno del presidio ospedaliero agropolese sono 5, 1 fisiatra, 1 radiologo, gli infermieri sono 52, gli OSS 10 più 3 a Partita Iva.