«De Luca all’ospedale di Vallo della Lucania? Ennesima passerella»

“La visita di De Luca all’ Ospedale di Vallo della Lucania è stata l’ennesima passerella a danno dei cittadini campani, costretti ormai ad una sanità da terzo mondo.” Così Carmela Rescigno, presidente della commissione speciale Anticamorra della Regione Campania.

Il pensiero dell’esponente della Lega

“Pensando di gettare fumo negli occhi – afferma Rescigno – De Luca ha tagliato il nastro di reparti nuovi, strutture e macchinari all’avanguardia. Peccato però che la nuova Tac non funzioni, che la Stroke Unit abbia letti ma non medici e che funzioni solo con l’aiuto a distanza dei sanitari di Nocera. Per non parlare del nuovo reparto di Gastroenterologia e del nuovo Pronto Soccorso, ancora incompleti e senza medici. Intanto- continua Rescigno, che di professione è medico ospedaliero”.

E prosegue: “De Luca continua a parlare come se fosse arrivato ieri dalla Luna e non, ahi noi al governo della Campania da dieci anni. Continua a praticare il suo sport preferito: accusare il Ministero, gli avversari politici, il commissariamento, il Destino, e chi più ne ha più ne metta”.

“Intanto – conclude Rescigno- in Campania abbiamo un’aspettativa di vita inferiore alle altre Regioni. Ma a De Luca non interessa, l’unica aspettativa che lo preoccupa è quella per il terzo mandato”- conclude l’esponente Lega.