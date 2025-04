Vallo della Lucania, centro di riabilitazione chiuso da 20 anni: l’appello di Christian Durso al governatore De Luca | VIDEO

Chiuso da circa 20 anni, il centro di riabilitazione con piscina a Vallo della Lucania continua a essere al centro dell’attenzione. L’appello al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, arriva da Christian Durso, cittadino originario di Agropoli, ma residente a Capri. “Anche io sono qui per combattere,” esordisce il giovane al termine della conferenza stampa sui lavori di ammodernamento del presidio ospedaliero vallese.

L’appello

“Sono anni che scrivo al governo, alla regione, al ministero della Sanità e al comune di Vallo della Lucania. Mi faccio portavoce,” sottolinea Christian, “di centinaia di persone con disabilità motorie che non hanno avuto la fortuna di conoscere questa opportunità. Noi, persone con disabilità, in acqua riusciamo a compiere movimenti e, addirittura, a camminare. È importante che la politica se ne occupi e garantisca questa possibilità. Oggi, questo diritto non è assicurato. “Queste sono le parole commosse di Christian Durso, rilasciate ai microfoni di InfoCilento e rivolte al presidente Vincenzo De Luca.