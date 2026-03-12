Agropoli, nasce il Gruppo Servizi Nautici Turistici: una flotta di 50 imbarcazioni per rilanciare il Cilento

Il porto di Agropoli si proietta verso una nuova dimensione strategica. L’11 marzo 2026 segna il debutto ufficiale del Gruppo Servizi Nautici Turistici della Città di Agropoli, un raggruppamento di imprese locali decise a trasformare l’economia del mare in un sistema organico e integrato. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che il turismo nautico necessiti di modelli organizzativi coordinati per elevare gli standard qualitativi e valorizzare le infrastrutture marittime cittadine.

Una flotta d’eccellenza per lo sviluppo del territorio

Il nuovo polo aggrega realtà storiche e specializzate del comparto: Nautica Di Luccio, Vela Dream S.r.l., Sub Mania S.r.l., CapitanoNik e Cilento Coast Adventure. Questa sinergia mette in campo una potenza operativa di rilievo, potendo contare su una flotta complessiva di oltre cinquanta unità e una capacità di imbarco che supera i quattrocento passeggeri. Numeri che definiscono il Gruppo come un pilastro fondamentale dell’economia portuale, in grado di offrire una copertura completa sia per le attività tecniche che per quelle puramente ricreative.

Strategia e dialogo con le istituzioni

La costituzione di questo raggruppamento non è soltanto una mossa commerciale, ma una scelta politica-economica volta a instaurare un confronto stabile con le istituzioni locali. L’obiettivo dichiarato è partecipare attivamente alla pianificazione organica dei servizi portuali e all’ottimizzazione delle infrastrutture. Il Gruppo intende agire come catalizzatore per lo sviluppo territoriale, promuovendo servizi che siano al contempo efficienti, sostenibili e perfettamente integrati con le esigenze del mercato moderno.

Il porto come porta d’accesso al Cilento

Al centro della visione del Gruppo Servizi Nautici Turistici vi è la riqualificazione dell’accoglienza. Il porto di Agropoli viene identificato come la naturale porta d’accesso al sistema turistico del Cilento. In quest’ottica, gli sforzi si concentreranno sul potenziamento dei collegamenti marittimi e sul miglioramento dei servizi dedicati ai diportisti e ai visitatori che raggiungono la costa via mare. L’iniziativa ambisce a costruire un modello di sviluppo condiviso, capace di armonizzare la crescita economica con la tutela del prezioso patrimonio costiero locale.