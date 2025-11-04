Agropoli, Mutalipassi chiarisce sui migranti: «Controlli continui, ma nessun pericolo»

Il sindaco di Agropoli interviene sulla polemica che da alcuni giorni sta interessando la località Moio

A cura di Raffaella Giaccio

Proseguono i controlli sul Centro di Accoglienza Straordinario (CAS) situato nella frazione Moio, dove sono ospitati alcuni richiedenti asilo politico. Questa mattina la Polizia Municipale e i tecnici dell’Ufficio Urbanistica del Comune hanno effettuato un sopralluogo congiunto per verificare la regolarità urbanistica e igienico-sanitaria della struttura privata individuata dalla Prefettura di Salerno tramite apposita procedura.

Controlli delle autorità comunali

Le verifiche, fanno sapere dal Comune, continueranno anche nei prossimi giorni per assicurare che tutto sia conforme alle normative vigenti.

Il sindaco di Agropoli, dopo un confronto con la Prefettura, ha spiegato che gli ospiti del centro — tutti uomini — sono richiedenti asilo politico, monitorati costantemente e tenuti a rispettare orari precisi di uscita e rientro.

Leggi anche:

Decine di migranti trasferiti ad Agropoli: residenti chiedono chiarezza

Dalla Prefettura è stato inoltre sottolineato che in situazioni simili non si sono mai registrati problemi di ordine pubblico e che anche ad Agropoli la gestione procede in modo tranquillo e controllato.

Al momento, dunque, la situazione nel CAS di Moio appare regolare e sotto osservazione, con la collaborazione tra Comune e Prefettura volta a garantire sicurezza e rispetto delle regole.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

100 Crammatinirussi

La compagnia cilentana: “I 100Crammatinirussi” inizia la nuova stagione teatrale: appuntamento il 22 dicembre a Vallo

Il 22 Dicembre la Compagnia Teatrale “I 100crammatinirussi”, inizia la nuova stagione…

SuperEnalotto

Vince 80mila euro al SuperEnalotto ma non ritira il premio: caccia al vincitore nel Cilento

Restano soltanto 10 giorni per non riscuotere la vincita. Il rischio è…

“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: quattordicesima puntata

Il salotto di Detto tra Noi, condotto da Antonella Agresti e Roberta…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79