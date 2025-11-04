Agropoli, Mutalipassi chiarisce sui migranti: «Controlli continui, ma nessun pericolo»

Proseguono i controlli sul Centro di Accoglienza Straordinario (CAS) situato nella frazione Moio, dove sono ospitati alcuni richiedenti asilo politico. Questa mattina la Polizia Municipale e i tecnici dell’Ufficio Urbanistica del Comune hanno effettuato un sopralluogo congiunto per verificare la regolarità urbanistica e igienico-sanitaria della struttura privata individuata dalla Prefettura di Salerno tramite apposita procedura.

Controlli delle autorità comunali

Le verifiche, fanno sapere dal Comune, continueranno anche nei prossimi giorni per assicurare che tutto sia conforme alle normative vigenti.

Il sindaco di Agropoli, dopo un confronto con la Prefettura, ha spiegato che gli ospiti del centro — tutti uomini — sono richiedenti asilo politico, monitorati costantemente e tenuti a rispettare orari precisi di uscita e rientro.

Dalla Prefettura è stato inoltre sottolineato che in situazioni simili non si sono mai registrati problemi di ordine pubblico e che anche ad Agropoli la gestione procede in modo tranquillo e controllato.

Al momento, dunque, la situazione nel CAS di Moio appare regolare e sotto osservazione, con la collaborazione tra Comune e Prefettura volta a garantire sicurezza e rispetto delle regole.