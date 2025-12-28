Agropoli, minaccia il suicidio: uomo salvato dai carabinieri

Momenti di grande tensione ieri sera ad Agropoli, dove la prontezza delle forze dell’ordine ha permesso di evitare una tragedia. Intorno alle 20:30, un uomo di nazionalità straniera ha contattato la locale stazione dei carabinieri manifestando l’intenzione di compiere un gesto estremo.

Ricevuta la segnalazione, i militari si sono portati immediatamente sul luogo indicato. La rapidità dell’intervento è stata determinante: i carabinieri sono riusciti a raggiungere l’uomo e a instaurare un dialogo, convincendolo a desistere dal suo intento e mettendo l’area in sicurezza.

Il coordinamento dei soccorsi e il trasporto in ospedale

Una volta scongiurato il pericolo immediato, sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari della Croce Rossa con un’automedica e un’ambulanza. Il personale medico ha prestato le prime cure all’uomo, apparso in evidente stato di alterazione psicofisica ma fortunatamente incolume.

Dopo la stabilizzazione sul posto, il soggetto è stato trasferito presso il presidio ospedaliero più vicino per tutti gli accertamenti necessari e per ricevere il supporto psicologico del caso.