Agropoli: minacce e ricettazione, condannato consigliere comunale

Pubblicata la sentenza. Nessuna conseguenza automatica sulla carica in consiglio comunale

A cura di Redazione Infocilento
Mutalipassi - Bufano

Il giudice presso il tribunale di Vallo della Lucania, Alberto Imperiale, ha inflitto a Bruno Bufano, consigliere comunale di maggioranza ad Agropoli, una condanna ad un anno e sette mesi di reclusione e 250 euro di multa, con pena sospesa, per minacce aggravate dall’uso di un’arma e ricettazione di un fucile.

I fatti

La sentenza, datata 1° aprile 2025, ricostruisce gli eventi del 28 novembre 2019, quando Bufano avrebbe minacciato Andrea Picariello brandendo una pistola, poi risultata un’arma giocattolo.

Nel corso della perquisizione della sua auto, i carabinieri trovarono un fucile calibro 12 risultato rubato nel 2017 a Santa Maria di Castellabate.

Il giudice di primo grado ha ritenuto provata la responsabilità di Bufano non solo per l’episodio di minaccia, ma anche per il possesso consapevole di un’arma di provenienza illecita. Il consigliere comunale, infatti, secondo le accuse «Non ha mai fornito spiegazioni attendibili sulla provenienza del fucile», elemento che per la giurisprudenza dimostra la consapevolezza dell’origine illecita del bene.

Una faida dalle origini personali

Secondo quanto emerso nel corso del processo, il caso affonda le sue radici in vecchi contrasti tra Bufano e i fratelli Picariello, originati da sospetti legati al furto di una salma, ovvero quella di Pasquale Picariello. Nel dibattimento è stato ricordato che Vincenzo Picariello, padre di Andrea e oggi deceduto, avrebbe a sua volta minacciato Bufano, urlandogli: «Datemi la salma di mio figlio, altrimenti vi sparo e vi scanno».

Per questa parte della vicenda, Andrea Picariello è stato assolto “perché il fatto non sussiste”, mentre nei confronti di Vincenzo Picariello il reato è stato dichiarato estinto per morte dell’imputato.

Le conseguenze politiche della sentenza

La condanna di Bufano non avrà ripercussioni politiche non essendo una condanna definitiva. Tuttavia il consiglio comunale potrebbe essere chiamato a decidere sulla incompatibilità o sulla sospensione del consigliere comunale qualora i fatti commessi risultino ledere il decoro, la dignità o la credibilità dell’Ente.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
3 commenti

  • Mi sembra giusto,è solo il primo grado di giudizio ci sono ancora l’appello e la cassazione. Una persona può essere considerato colpevole solo dopo la condanna definitiva. Mettete i nomi dei 5 spacciatori arrestati qualche settimana fa, mettete il nome di quello che ha picchiato la moglie ed è stato arrestato Come mai questo si e gli altri no

    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vallo Antonio Bruno

Vallo della Lucania: giunta divisa per le regionali. Due assessori candidati

Parla il capogruppo di maggioranza Antonio Bruno: «L’amministrazione non è schierata politicamente…

Santa Maria - Amalfi

Eccellenza, urlo allo scadere per il Santa Maria: nel recupero la prima vittoria

In pieno recupero un guizzo di Godoy regala la prima vittoria stagionale…

Stadio Guariglia Agropoli

Promozione: una rete di Tedesco nel finale regala tre punti preziosissimi ai delfini

Un gol di Tedesco subentrato dalla panchina regala la vittoria ai delfini

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79