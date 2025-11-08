Agropoli, migranti a Moio: dura presa di posizione della Lega

La notizia dell’istituzione di un nuovo Centro di Accoglienza nella frazione di Moio ad Agropoli ha determinato il dibattito tra la cittadinanza. o.

Ad intervenire anche la Lega, attraverso un comunicato stampa, firmato da Alfredo Teduccio (Responsabile Provincia di Salerno per il Dipartimento immigrazione Lega Salvini) e Antonella Franco (Responsabile Provinciale Tesseramento Lega Salvini Salerno). Il partito esprime una posizione critica, sostenendo che alla base dell’operazione vi sia primariamente un “processo economico” che poco avrebbe a che fare con la vera accoglienza umanitaria.

I timori per l’ordine pubblico e la gestione

Il punto centrale delle critiche si concentra sull’arrivo improvviso di diverse persone sul territorio. La Lega definisce questa mossa una “violenza arrogante” perpetrata ai danni dei cittadini agropolesi e avverte che, se non gestiti in modo adeguato, questi soggetti “potrebbero rappresentare un problema per l’ordine pubblico”.

Il comunicato parla anche di “elementari norme igieniche violate” e solleva il timore di uno “squilibrio demografico” causato dalla presenza inattesa di queste persone, evidenziando il rischio che possano “iniziare a girare indisturbati per una località ricca di case isolate”.

L’intervento del Sindaco e l’azione politica

Nonostante un intervento da parte del Sindaco, il cui ruolo è definito come “debole, tardivo e a furor di popolo” dalla Lega, il movimento politico annuncia azioni concrete.

La Lega chiede “conto a chi di dovere” e si attiverà “presso tutte le sedi opportune” per contestare quello che viene percepito come un “ulteriore schiaffo al territorio”.