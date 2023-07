Agropoli, mamma e figlia cadono dal marciapiede: bimba riporta trauma cranico

Cadono dal marciapiede, ferite madre e figlia di circa 3 anni. È accaduto questa mattina ad Agropoli, in via Pio X. Stando alle prime ricostruzioni la donna del posto si trovava insieme alla sua bambina. Si apprestava ad attraversava la strada sulle strisce pedonali all’altezza del liceo “Alfonso Gatto” quando sono inciampate finendo rovinosamente a terra.

I soccorsi e le condizioni dei feriti

Ad avere la peggio è stata la bambina che ha riportato un trauma cranico. La madre, invece, se l’è cavata con una contusione ad una gamba. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze.

I sanitari hanno prestato le necessarie cure alle malcapitate che successivamente sono state trasportate presso l’ospedale “San Luca di Vallo della Lucania.

Per fortuna le loro condizioni non sono gravi ma grande è stato lo spavento per l’accaduto.