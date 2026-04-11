Agropoli: lo slargo panoramico in via Carmine Rossi dedicato al sindaco pescatore Angelo Vassallo

L’amministrazione comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, si prepara a rendere omaggio alla memoria di Angelo Vassallo, il compianto primo cittadino di Pollica tragicamente ucciso il 5 settembre 2010.

La cerimonia

La cerimonia ufficiale si terrà martedì 14 aprile alle ore 17:00. Il luogo scelto è di forte impatto simbolico: il suggestivo slargo panoramico situato in via Carmine Rossi, che da quel momento porterà il nome del “Sindaco Pescatore”.

Una scelta nel segno della memoria

L’iniziativa nasce da un forte consenso istituzionale. La Commissione consiliare permanente “Statuto, Regolamenti e Trasparenza” ha infatti accolto all’unanimità la proposta di dedicare un luogo simbolo della città a Vassallo, seguendo la linea già tracciata dal Consiglio comunale, anch’esso favorevole con voto unanime.

Alla manifestazione prenderanno parte il sindaco Mutalipassi, una rappresentanza dell’amministrazione e le principali autorità civili, militari e religiose del territorio.

Le parole del sindaco Roberto Mutalipassi

«In rappresentanza dell’intera cittadinanza di Agropoli, si è ritenuto opportuno dedicare un luogo in memoria di Angelo Vassallo. Con questa iniziativa, si intende ribadire l’importanza di proseguire nel percorso da lui tracciato di tutela e valorizzazione del Cilento, mantenendo vivi i valori di rispetto e attenzione verso il territorio», conclude.