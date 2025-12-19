Agropoli: l’Istituto Comprensivo Vairo celebra le festività con il tradizionale concerto di Natale

L’Istituto Comprensivo G. Rossi Vario di Agropoli, in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la Direzione Didattica I Circolo e l’Istituto Comprensivo Agropoli-San Marco, annuncia l’edizione 2025 del tradizionale Concerto di Natale.

L’evento, che rappresenta un momento di alta condivisione culturale e istituzionale per la comunità locale, si terrà nella giornata di lunedì 22 dicembre presso la prestigiosa cornice del Cineteatro E. De Filippo.

Il programma delle esibizioni musicali

La manifestazione si articolerà in tre momenti distinti che vedranno protagonisti i giovani musicisti e le corali degli istituti coinvolti. Il sipario si aprirà alle ore 16:00 con l’esibizione dell’Orchestra G. Rossi Vario accompagnata dal coro della Direzione Didattica I Circolo Agropoli.

Il programma proseguirà alle ore 17:00, momento in cui l’Orchestra G. Rossi Vario tornerà sul palco per affiancare il coro dell’Istituto Comprensivo Agropoli-San Marco.

La chiusura della serata è affidata, alle ore 18:30, alle orchestre e ai cori dei percorsi ad indirizzo musicale, che offriranno una sintesi del lavoro didattico e artistico svolto durante l’anno scolastico.

Un messaggio di pace e cooperazione scolastica

L’iniziativa non rappresenta soltanto un saggio delle competenze musicali acquisite dagli studenti, ma si fa portatrice di un messaggio universale attraverso il linguaggio della musica. Come riportato ufficialmente nella presentazione dell’evento, la serata è accompagnata dalla celebre citazione di John Lennon: “All we are saying is give peace a chance”.

Il coordinamento tra le diverse direzioni didattiche sottolinea la volontà di creare un fronte educativo unico, capace di valorizzare le eccellenze del territorio attraverso la cooperazione tra l’Istituto G. Rossi Vario, il I Circolo e il plesso San Marco, sotto l’egida della Città di Agropoli.

Informazioni sull’accesso e partecipazione

Il Dirigente Scolastico, Prof. Bruno Bonfrisco, ha formalizzato l’invito a questo importante appuntamento che segna l’avvio delle celebrazioni natalizie della comunità scolastica.

Per quanto riguarda le modalità di partecipazione, l’organizzazione specifica che l’ingresso è esclusivamente con invito.