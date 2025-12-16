Agropoli, “Letteratura e diritto”: successo per il concorso letterario promosso dall’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania

Conclusa la seconda edizione del concorso “Letteratura e Diritto”, promosso dall’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania e dedicato alla memoria dell’avv. Pasquale Russo, che ha coinvolto gli studenti delle scuole superiori del circondario del Tribunale di Vallo della Lucania sul tema dell’hate speech nei social network.

Confronto con gli studenti

Durante l’evento conclusivo, svoltosi il 12 dicembre 2025 presso il Teatro De Filippo di Agropoli, gli studenti hanno preso parte a un confronto e a un dibattito con l’influencer cilentano Aldo Olivieri e con i ragazzi di Casa Surace, insieme a professionisti del diritto e della comunicazione, offrendo un momento di dialogo diretto sui linguaggi della rete e sulla responsabilità delle parole.

I premi

La commissione ha quindi proceduto alla proclamazione dei vincitori secondo la graduatoria finale. Il primo premio è stato assegnato a Giulia Di Luca, del Liceo “Alfonso Gatto” – sezione classica di Agropoli, per l’ampia e approfondita riflessione storico-filosofica, sostenuta da una solida attività di ricerca e da uno stile personale e attualizzato.

Secondo classificato è risultato Mario Pizzolante, del Liceo Classico “Parmenide” di Vallo della Lucania, apprezzato per la capacità critica e per una riflessione consapevole animata da un forte senso di responsabilità civica e sociale.

Terzo premio a Francesco Longo, dell’Istituto “Vico De Vivo” di Agropoli, per l’intensa partecipazione emotiva che ha conferito all’elaborato un tono lineare ma coinvolgente.

I riconoscimenti speciali

La commissione ha inoltre attribuito menzioni speciali a Filomena Perillo, per la coerenza espositiva del suo elaborato, e a Vittoria Orlando, per il ritmo narrativo e la capacità di mantenere viva l’attenzione del lettore. L’iniziativa ha confermato l’importanza del dialogo tra diritto, scuola e nuove forme di comunicazione, promuovendo tra i giovani i valori della legalità, del rispetto e della consapevolezza digitale.