Agropoli, ladri in azione in pieno giorno

Un furto si è consumato in pieno giorno ad Agropoli. È successo intorno alle 17:30 in via Marrota.
Ladri in azione ad Agropoli: il colpo
Dei malviventi sono riusciti a superare la recinzione di una villetta, quindi attraverso un balcone sono entrati nell’appartamento.
Un colpo durato pochi minuti e messo a segno da due malviventi che hanno agito con il volto coperto da un passamontagna, incuranti della presenza delle telecamere di videosorveglianza.
Immediatamente sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli.