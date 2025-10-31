Agropoli, ladri in azione in pieno giorno

È successo nel pomeriggio. Ad agire due uomini

A cura di Redazione Infocilento

Un furto si è consumato in pieno giorno ad Agropoli. È successo intorno alle 17:30 in via Marrota.

Ladri in azione ad Agropoli: il colpo

Dei malviventi sono riusciti a superare la recinzione di una villetta, quindi attraverso un balcone sono entrati nell’appartamento.

Un colpo durato pochi minuti e messo a segno da due malviventi che hanno agito con il volto coperto da un passamontagna, incuranti della presenza delle telecamere di videosorveglianza.

Immediatamente sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli. 

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Agropoli, ponte dei Santi: tra lavoro, relax e gite fuori. Parola ai cittadini

Tra l'omaggio ai defunti e brevi fughe nel Cilento interno, il sondaggio…

Eccellenza di nuovo in campo: Santa Maria a caccia di conferme. Ebolitana-Battipagliese duello a distanza

Tour de force per il campionato d’Eccellenza

Vallo della Lucania, Bruno: “prosegue il piano di rinnovamento urbano”

Prosegue senza sosta l’impegno dell’amministrazione guidata dal sindaco Sansone per trasformare il…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79